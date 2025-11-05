Nuovo innesto per la primavera granata, ufficiale l’ingaggio di Daba Jawo Nuovo innesto per la Primavera granata. Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha ufficializzato l’ingaggio di Muhammed Daba Jawo, attaccante classe 2009. Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC. TAG: home ultimo aggiornamento: 05-11-2025
