Nuovo innesto per la primavera granata, ufficiale l’ingaggio di Daba Jawo

Nuovo innesto per la Primavera granata. Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha ufficializzato l’ingaggio di Muhammed Daba Jawo, attaccante classe 2009.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 05-11-2025

Marcorti
Marcorti
1 ora fa

Sì ma anche basta con ‘sta storia del perdy.
Scusa tanto, ma avete rotto il xaxxo.
Sembra di stare su hurràgiuventus.

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Marcorti

Speriamo

Emil
Emil
1 ora fa
Reply to  Marcorti

Devi vedere quanto ci ha rotto il xaxxo non vincere il 99.99% dei derby giocati nell era di quell essere

Last edited 1 ora fa by Emil
Marcorti
Marcorti
36 minuti fa
Reply to  Emil

E allora tifate mer.de?
ma vi siete bruciati il cervello o cosa?
Pure tutti in gruppo a spalleggiarvi l’uno con l’altro
STATE TIFANDO PER LE MER.DEEEE

Berggreen
Berggreen
24 minuti fa
Reply to  Marcorti

Però cazz,vai pure a comprare uno che se cambi le consonanti diventa strisciato,ma dai….

Kawasaki77
Kawasaki77
20 minuti fa
Reply to  Marcorti

Ma fatti furbo, fosse questo il problema

Marcorti
Marcorti
3 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

ma chi è che parla? Quello che per 2 anni ha preso la paghetta dal nano e ora tifa per i gobbi?
Fatti furbo te a non scrivere certe cose.

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

E chi cazz è!? Sarà un monaco tibetano…. bravo Vaganti, è proprio quello che ci serve per il perdy.😵‍💫

