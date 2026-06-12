Il centrocampista classe 2004 della Fiorentina è finito sotto gli occhi di Petrachi e Abate, il ds lo conosce dai tempi di Salerno
Pronti via, con l’arrivo di Abate il Toro torna a sondare nuove piste di mercato per permettere al nuovo allenatore granata di arrivare al ritiro estivo con gran parte della rosa titolare già con lui. Nelle ultime ore sembrerebbe che il club granata abbia messo gli occhi su Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina e in prestito in Spagna al Las Palmas.
Petrachi lo conosce già
Un punto a favore del Torino è sicuramente il rapporto già instaurato tra il calciatore e il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi, che l’ha conosciuto alla Salernitana nel suo periodo da direttore dei campani, con il calciatore che nella stagione 2024/25 è stato uno dei pilastri del centrocampo della squadra. Con ogni probabilità il Las Palmas non riscatterà il giocatore che farà ritorno alla Viola e a quel punto si vedrà se il Toro proverà ad affondare il colpo. In alternativa anche il ritorno di Prati è un’idea su cui Petrachi è pronto a lavorare.
Se gioca nel Las Palmas deve essere forte per forza. Proprio da lì è arrivato un vero muro per la difesa e mezza Europa se lo contende.
La faccia del petracchio che sembra fiutare nell’aria un affare è sempre bella
Contento per Peer…il resto mi lascia indifferente.
L’aria inquinata e tossica della cairese l’ha rovinato. Spero che in un altro contesto si possa riprendere. Pare abbia firmato con il NEC che disputerà le coppe europee.
Contento per lui. Se lo merita
Infatti..auguro tanta fortuna e fortuna a Peer, niente in bocca al lupo, il lupo per me è sacro …