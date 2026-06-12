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Il centrocampista classe 2004 della Fiorentina è finito sotto gli occhi di Petrachi e Abate, il ds lo conosce dai tempi di Salerno

Pronti via, con l’arrivo di Abate il Toro torna a sondare nuove piste di mercato per permettere al nuovo allenatore granata di arrivare al ritiro estivo con gran parte della rosa titolare già con lui. Nelle ultime ore sembrerebbe che il club granata abbia messo gli occhi su Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina e in prestito in Spagna al Las Palmas.

Petrachi lo conosce già

Un punto a favore del Torino è sicuramente il rapporto già instaurato tra il calciatore e il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi, che l’ha conosciuto alla Salernitana nel suo periodo da direttore dei campani, con il calciatore che nella stagione 2024/25 è stato uno dei pilastri del centrocampo della squadra. Con ogni probabilità il Las Palmas non riscatterà il giocatore che farà ritorno alla Viola e a quel punto si vedrà se il Toro proverà ad affondare il colpo. In alternativa anche il ritorno di Prati è un’idea su cui Petrachi è pronto a lavorare.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese.
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ultimo aggiornamento: 12-06-2026

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Berggreen
Berggreen
10 minuti fa

Se gioca nel Las Palmas deve essere forte per forza. Proprio da lì è arrivato un vero muro per la difesa e mezza Europa se lo contende.

7576
7576
40 minuti fa

La faccia del petracchio che sembra fiutare nell’aria un affare è sempre bella

valter1
valter1
45 minuti fa

Contento per Peer…il resto mi lascia indifferente.

Kawasaki77
Kawasaki77
38 minuti fa
Reply to  valter1

L’aria inquinata e tossica della cairese l’ha rovinato. Spero che in un altro contesto si possa riprendere. Pare abbia firmato con il NEC che disputerà le coppe europee.
Contento per lui. Se lo merita

Last edited 38 minuti fa by Kawasaki77
valter1
valter1
12 secondi fa
Reply to  Kawasaki77

Infatti..auguro tanta fortuna e fortuna a Peer, niente in bocca al lupo, il lupo per me è sacro …

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