Il centrocampista classe 2004 della Fiorentina è finito sotto gli occhi di Petrachi e Abate, il ds lo conosce dai tempi di Salerno

Pronti via, con l’arrivo di Abate il Toro torna a sondare nuove piste di mercato per permettere al nuovo allenatore granata di arrivare al ritiro estivo con gran parte della rosa titolare già con lui. Nelle ultime ore sembrerebbe che il club granata abbia messo gli occhi su Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina e in prestito in Spagna al Las Palmas.

Petrachi lo conosce già

Un punto a favore del Torino è sicuramente il rapporto già instaurato tra il calciatore e il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi, che l’ha conosciuto alla Salernitana nel suo periodo da direttore dei campani, con il calciatore che nella stagione 2024/25 è stato uno dei pilastri del centrocampo della squadra. Con ogni probabilità il Las Palmas non riscatterà il giocatore che farà ritorno alla Viola e a quel punto si vedrà se il Toro proverà ad affondare il colpo. In alternativa anche il ritorno di Prati è un’idea su cui Petrachi è pronto a lavorare.