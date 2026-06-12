Il croato dopo essersi distinto con il Torino tenterà di brillare anche su uno dei panorami calcistici più importanti: il Mondiale

Tra i pochi aspetti positivi che hanno dato valore alla stagione del Torino spicca senza dubbio il rendimento di Nikola Vlasic. Il trequartista croato si è affermato come il punto di riferimento della squadra, distinguendosi per continuità, leadership e capacità di incidere nei momenti più delicati della stagione.

Sempre disponibile e pronto a trascinare i compagni nelle difficoltà, Vlasic ha chiuso il campionato con 8 gol e 3 assist, numeri che certificano non solo il suo talento, ma anche l’efficacia e la produttività offerte sul terreno di gioco. Dopo essersi messo in luce in un contesto che sta attraversando un periodo di difficoltà, il croato è ora pronto a misurarsi sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale: il Mondiale, dove cercherà di confermare il proprio valore anche contro le migliori nazionali.

Il palcoscenico internazionale

Nonostante abbia più volte ribadito la propria volontà di restare concentrato sul Torino e di proseguire la sua avventura in granata, un buon rendimento al Mondiale potrebbe inevitabilmente attirare l’interesse di diversi club. Una vetrina internazionale di tale prestigio rappresenta infatti un’occasione importante per mettersi in mostra agli occhi del calcio europeo. Inserita in un girone con Inghilterra, Panama e Ghana, la Croazia ha buone possibilità di superare la fase a gruppi e proseguire il proprio cammino nella competizione. In questo contesto, Vlasic potrebbe ritagliarsi un ruolo prezioso pur non partendo come titolare fisso della nazionale. La sua qualità tecnica, unita alla capacità di incidere a partita in corso, lo rende infatti una risorsa importante per il commissario tecnico, capace di cambiare l’inerzia di una gara e influire concretamente sul risultato finale.

Giocatore chiave per iniziare il nuovo ciclo

Il Mondiale potrebbe consentire a Vlasic di attirare l’attenzione di diversi club, pronti a valutarne l’ingaggio per rafforzare la propria rosa. Nonostante ciò, al momento il croato sembra destinato a ricoprire un ruolo centrale nel futuro del Torino. La società granata, infatti, considera il trequartista uno dei pilastri su cui costruire il nuovo progetto tecnico, che prenderà forma con l’arrivo del prossimo allenatore.