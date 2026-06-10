Il pagellone di Nikola Vlasic, numero 10 del Torino: il croato ha disputato un’ottima stagione condita da gol e assist

Tempo di bilanci in casa Torino dopo la stagione sportiva 2025/2026, che è giunta al termine. Tocca adesso al numero 10 del Torino: Nikola Vlasic. In una stagione molto deludente e complicata per i granata, Vlasic è stato il giocatore a cui aggrapparsi nei momenti più bui. La luce di questa squadra, a livello tattico e tecnico. Una spanna in più rispetto a tutti, a mani basse. Nessun infortunio e continuità: quello che spesso era mancato. La sua è stata una stagione da trascinatore e protagonista. Tante le partite giocate bene con altrettante giocate di qualità indiscussa.

Una grande stagione

In totale il croato tra Serie A e Coppa Italia ha giocato 41 partite. 37 in campionato e 4 in coppa. Ha saltato solo una partita delle 42 giocate. Fiorentina-Torino 2-2, per somma di ammonizioni. Ecco l’unica macchia grigia chiara, non nera, sono i cartellini gialli: 7 in stagione. Per il resto 9 gol e 5 assist. 8 gol e 3 assist in Serie A, 1 gol e 2 assist in Coppa Italia. Non c’è molto da aggiungere. Una stagione da incorniciare. Infallibile dal dischetto, è anche stato capitano quando Zapata non è partito dall’inizio.

Ora il Mondiale e poi…

Il Torino vuole ripartire da lui in vista della prossima stagione. Ma non sarà facile trattenerlo. Vlasic si è meritato la convocazione al Mondiale e farà parte della Croazia nel Mondiale 2026, che si giocherà tra USA, Messico e Canada. Molte squadre hanno, inevitabilmente, gli occhi su di lui. Le offerte non mancheranno e il giocatore andrà convinto a rimanere. Il suo contratto al Toro scade il 30 giugno del 2027 ma c’è anche l’opzione annuale di rinnovo fino al 2028. Sarà un tema estivo di calciomercato.

Presenze totali: 41

Gol: 9

Assist: 5

Cartellini gialli: 7

Cartellini rossi: 0



VOTO: 8