Le notizie di oggi, lunedì 27 luglio 2026, di calciomercato in Serie A: Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna

Manca sempre meno all’inizio dell’ultimo mese di calciomercato e diverse trattative sono ancora in ballo. Fino al 1 di settembre, ore 20, c’è tempo per concludere e portare avanti trattative. Tutte le squadre in Serie A sono alla ricerca della giusta mossa, non solo in entrata ma anche in uscita. Ecco le notizie di mercato di oggi, domenica 26 luglio 2026.

Dopo i rumor dei giorni scorsi, l’affare è ora cosa fatta: Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma e Dovbyk del Bologna. Sarà l’attaccante argentino il primo acquisto estivo della Roma di Gasperini, che andrà a rinforzare il reparto dando più scelte al tecnico. L’affare conta 35 milioni di Euro che andranno nelle casse del Bologna e anche il 10% sulla futura rivendita. L’attaccante ucraino, invece, si trasferisce nella squadra rossoblù in prestito con diritto di riscatto.

Sassuolo, Cagliari e la situazione Esposito

La società nero verde, con l’arrivo di Alberto Aquilani, sta gettando le basi per un nuovo progetto. A tal proposito, si è registrato un certo interesse per Remo Freuler, centrocampista attualmente in forza al Bologna. Il Sassuolo ha già intavolato un’offerta ma anche il NeomSc è alla finestra. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. Sempre il Sassuolo ha manifestato interesse anche per Danile Maldini, trequartista dell’Atalanta che piace anche al Cagliari. I sardi stanno monitorando anche la situazione del proprio attaccante Sebastiano Esposito, con il quale sono ancora in ballo i discorsi sul rinnovo. Como e Atalanta avevano sondato il terreno nei giorni scorsi.

Napoli e Milan

Il Napoli di Allegri è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e nella lista del club figurano diversi nomi. Il primo è il centrale difensivo del Chelsea, Benoit Badiashile, poi il difensore Thiago Gabriel del Lecce e Federico Gatti della Juventus. Il Milan di Amorim dopo essersi mosso in entrata è pronto anche a piazzare qualche colpo in uscita. Uno tra tutti Rafael Leao che, in procinto di lasciare il Milan, ha ricevuto una proposta dal Galatasaray. Oltre a lui anche Warren Bondo che ha catturato l’interesse di diversi club di Premier League e Bundesliga.