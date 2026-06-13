Il portiere classe 2006 dello Spezia e dell’Italia Under 21 è sempre più vicino al Torino che lo sta seguendo da tempo

Il Torino è sempre più vicino all’acquisto di Diego Mascardi, portiere classe 2006 della nazionale Under 21 di proprietà dello Spezia che il Toro sta seguendo da tempo. La società granata è sempre più vicina a trovare un accordo con la squadra ligure per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo in granata. Proseguono, dunque, i lavori per la costruzione della rosa granata della stagione 2026/2027 che, dopo l’ufficialità di Ignazio Abate come nuovo allenatore granata, sono destinati ad andare avanti.

L’accordo con lo Spezia

La trattativa che vede coinvolte la società piemontese e quella ligure e, soprattutto, il giovane Mascardi, pare essere in una fase avanzata e il Torino è sempre più vicino al giocatore. Inoltre, come riferisce il quotidiano Il Secolo XIX, se la trattativa dovesse andare in porto lo Spezia dovrebbe assicurarsi il 20% sulla futura rivenduta.