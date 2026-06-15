Calciomercato Torino / Negli scorsi giorni i granata hanno messo gli occhi su Ognjen Ugresic del Partizan e l’interesse continua

Dal 29 giugno al 1 settembre ci sarà la consueta sessione di calciomercato estiva. Torino che come prima cosa ha fatto la scelta sull’allenatore. Roberto D’Aversa ha salvato il Torino prendendo il posto di Marco Baroni, ma ciò non è bastato a salvare la sua di panchina. Ignazio Abate è stato ufficializzato come nuovo allenatore dei granata. Lui e Petrachi lavoreranno insieme, sotto gli occhi di Cairo, per costruire un nuovo Torino. Torino che sarà giovane. L’interesse del Toro, per il centrocampo, è ricaduto su Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado. Interesse trapelato negli scorsi giorni e granata che continuano a sondare il terreno con i serbi. Occhi su di lui e situazione da seguire con attenzione.

Profilo interessante

Classe 2006, Ugresic compirà il 15 di luglio 20 anni. Un giovane profilo e molto interessante. Nato a Kikinda in Serbia, ha sempre e solo giocato nel Partizan Belgrado. Ben 2 volte campione di Serbia Under 17 e 1 volta campione di Serbia Under 19. 4 presenze anche con la Nazionale della Serbia Under 21. Di piede destro, è un centrocampista centrale che può giocare anche in zona più avanzata. Sul mercato vale circa 10 milioni. Prospetto con molto potenziale, che però non ha mai giocato fuori dalla Serbia. Torino che riflette su di lui.

Un progetto giovane

La scelta anche solo di analizzare un profilo come il suo, calza a pennello con la scelta dell’allenatore. Un allenatore nemmeno 40enne che ha fatto un’ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia. E lo ha fatto con i giovani. Anche al Milan ha sempre avuto a che fare con ragazzi giovani. Ora si troverà un centrocampo interessante, anagraficamente parlando, per lui. Casadei (2003), Gineitis (2004) e Ilkhan (2004). Considerando le partenze di Tameze, Ilic e Prati. Ugresic si inserirebbe bene in questo giovane centrocampo. Poi servirebbe certo anche un po’ di esperienza.