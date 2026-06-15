Il punto sugli esterni del Torino per la prossima stagione: Pedersen unica certezza, si valutano le opzioni per la sinistra

Il sistema di gioco che verrÃ adottato nella stagione 2026/2027 sarÃ definito nel corso della preparazione estiva, ma indipendentemente dalle soluzioni tattiche che verranno scelte, il Torino avrÃ bisogno di interventi mirati sul mercato, in particolare sulle corsie laterali, per completare lâ€™organico a disposizione.

Pedersen unica certezza

Tra gli attuali componenti della rosa, lâ€™unico esterno di ruolo destinato a partire come punto fermo per la prossima stagione Ã¨ Pedersen. Il laterale norvegese ha chiuso il campionato in crescita, dopo una prima parte piuttosto complicata, e rappresenta al momento una delle poche certezze sulle corsie granata. Accanto a lui, spazio anche a Cacciamani, che verrÃ valutato durante il ritiro estivo e potrebbe ritagliarsi un ruolo come esterno. Nella sua esperienza alla Juve Stabia sotto la guida di Abate, l’allenatore che ritroverÃ in granata, il giovane granata ha infatti agito da esterno sinistro nel 3-5-2, caratteristica che lo rende unâ€™opzione interessante per il Torino in vista della prossima stagione.

Tanti giocatori in partenza

Il ritorno di Nkounkou allâ€™Eintracht Francoforte e il mancato riscatto di Obrador hanno lasciato il Torino temporaneamente scoperto su entrambe le corsie esterne, riducendo le alternative a disposizione per il prossimo futuro. Tra i giocatori attualmente in rosa, la posizione di Biraghi resta in bilico: lâ€™esterno, rimasto spesso ai margini nel corso della stagione, potrebbe valutare eventuali offerte in vista della prossima annata. Situazione diversa ma comunque da monitorare anche per Aboukhlal, fermato da un infortunio nella parte finale del campionato e potenzialmente inseribile tra i profili cedibili per generare risorse da reinvestire sul mercato estivo.

Con lâ€™addio di Lazaro giÃ definito, il Torino sarÃ chiamato a intervenire con decisione sulle fasce: serviranno almeno due rinforzi a sinistra e un ulteriore innesto a destra, in grado di garantire profonditÃ e continuitÃ al reparto.