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Il ds del Cagliari Accardi ha confermato il mancato riscatto di Prati da parte del Torino

Durante la conferenza stampa, Pietro Accardi, nuovo direttore sportivo del Cagliari ha parlato del mercato, intervenendo anche su Matteo Prati. Il centrocampista, che a gennaio era finito in prestito al Torino, ha fatto ritorno a fine stagione a Cagliari, non venendo riscattato dai granata.

Le parole di Accardi

Il nuovo ds ha confermato il mancato riscatto del Torino: “Prati è un patrimonio tecnico, vedremo durante il ritiro se continuerà con noi o no“. Le frasi non chiudono ad una nuova partenza del giocatore, ma confermano che al momento il Torino non sembra intenzionato a versare la cifra del riscatto necessaria per acquistare Prati a titolo definitivo.

Matteo Prati in azione contro il Bologna

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ultimo aggiornamento: 15-06-2026

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Andrea63
Andrea63
12 minuti fa

Tienilo tranquillamente!!

Andrea63
Andrea63
17 minuti fa

Calciatore irrilevante!!

Andrea63
Andrea63
26 minuti fa

Giocatore irrilevante!!

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