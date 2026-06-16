Il centrocampista granata è uno dei giocatori in uscita: nella sessione di mercato si tenterà di recuperare l’investimento del 2023

La storia di Ilic al Torino non è mai iniziata del tutto, e per questo, nel corso della prossima sessione di mercato estiva, il nome del serbo potrebbe essere uno di quelli in uscita dalla squadra granata.

Tra infortuni e mancata intesa con gli allenatori, il serbo non è mai riuscito a distinguersi al Torino, mostrando solo in rare occasioni le caratteristiche che l’avevano distinto nei suoi anni a Verona. Prima dell’inizio del mercato verranno effettuate importanti considerazioni sul suo futuro, dal momento che la stagione 2026/2027 potrebbe essere la sua ultima in granata.

Una stagione anonima

La stagione 2025/2026 è stata la quarta di Ilic al Torino, e sebbene sembrava potesse essere difficile impattare meno delle ultime annate, la più recente si è confermata come la peggiore per il serbo in termini di rendimento. Tra i numerosi infortuni e le ancora più numerose panchine collezionate per scelta tecnica, Ilic ha collezionato un totale di appena 8 presenza, collezionando solamente due cartellini gialli e nessun contributo a una singola azione da gol. La precarietà fisica e la mancanza di continuità non gli hanno permesso di avere tante chance nel corso del campionato, e per questo, il suo futuro in granata potrebbe terminare prima del previsto.

Sul mercato per recuperare l’investimento del 2023

Ilic al momento è legato al Torino fino al giugno del 2027, e dopo quella data il giocatore, ad eccezione di un inaspettato quanto irrealistico prolungamento di contratto, potrebbe concludere la sua avventura in granata. Ciò che tenterà di fare il Torino sarà quindi cedere il giocatore nel corso della sessione di mercato estiva, per provare a recuperare almeno in parte, l’investimento di circa 16 milioni effettuato nel 2023 per acquisirlo a titolo definitivo dal Verona.