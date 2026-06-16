L’ex tecnico del Torino è pronto per tornare ad allenare: il Verona su di lui, ma prima serve la rescissione con la società granata

Dopo l’esperienza decisamente deludente sulla panchina del Torino, Marco Baroni è già pronto a tornare sul campo.

Il tecnico, esonerato dopo una serie di risultati negativi, è intenzionato a rimettersi subito al lavoro anche ripartendo eventualmente da una categoria inferiore. Su di lui si è infatti acceso l’interesse del Verona, che nelle ultime ore avrebbe compiuto passi concreti verso la possibilità di affidargli la guida della squadra nella prossima stagione. Prima di poter chiudere l’accordo, però, Baroni dovrà risolvere il proprio contratto biennale con il Torino, trovando un’intesa economica per la buonuscita. Una soluzione che potrebbe risultare vantaggiosa anche per il club granata, che eviterebbe così di corrispondere l’ingaggio da circa 1,2 milioni di euro netti previsto per l’allenatore.