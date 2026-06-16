I granata stanno cercando un’intesa con lo Spezia per acquistare il Mascardi, portiere classe 2006

Sono giorni di trattative per il Torino, con i granata che stanno negoziando con lo Spezia per acquistare a titolo definitivo Diego Mascardi, portiere classe 2006. Il portiere della nazionale Under21, ha un contratto con lo Spezia che lo lega ai liguri fino al 2028.

La trattativa

Al momento la trattativa con lo Spezia è già avviata anche se non è stata ancora trovata l’intesa sul prezzo del cartellino. La richiesta dello Spezia è infatti di 2,5 milioni di euro, mentre al momento i granata non vorrebbero andare oltre i 1,5 milioni. Le due società al momento sono divise da una una cifra significativa considerando il cartellino del giocatore. Un fattore che tuttavia potrebbe essere molto utile ai granata è l‘intesa con il giocatore, che al momento avrebbe già trovato un accordo di massima con i granata. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare la trattativa.

La situazione in casa granata

Con l’arrivo sulla panchina granata di Ignazio Abate, il Torino ha infatti bisogno di sistemare al più presto la situazione portieri, soprattutto al termine di una stagione in cui la squadra ha subito 63 gol, posizionandosi tra le peggiori difesa delle Serie A. L’innesto del giovane potrebbe essere un tassello molto importante per migliorare la rosa, soprattutto vista la giovane età del ragazzo, che compirà vent’anni a settembre.