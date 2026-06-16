Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero diverse squadre interessate ad Alieu Njie, tra cui il Lecce

Il nome di Alieu Njie nelle ultime ore è stato accostato a diverse squadre, tra cui il Lecce, che sembrerebbe interessato al giovane attaccante granata. Il giovane, classe 2005 al momento non è stato inserito nel mercato, ma è uno di quei giocatori che verranno valutati attentamente da mister Abate nel ritiro a Pinzolo.

La situazione

Visto lo scarso impiego e la giovane età del ragazzo, che ha da poco compito ventuno anni, non è da escludere che i granata possano pensare alla partenza di Njie, per permettergli di trovare più spazio. Al momento ci sono diverse squadre che seguono il giovane svedese, anche se non ci sono ancora state trattative con il Torino.

Alieu Njie of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.

La sua stagione

Nella scorsa stagione Njie non ha trovato molto spazio, giocando complessivamente 18 partite, quasi sempre da subentrato. Vista la concorrenza in attacco il giovane è stato spesso utilizzato a gara in corso, trovando il gol solo nella partita contro il Verona, terminata 3-0 per i granata. Nelle poche occasioni che gli sono state concesse il giovane ha saputo mettersi in luce, soprattutto con la sua velocità, molto utile a gara in corso.