Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero diverse squadre interessate ad Alieu Njie, tra cui il Lecce
Il nome di Alieu Njie nelle ultime ore è stato accostato a diverse squadre, tra cui il Lecce, che sembrerebbe interessato al giovane attaccante granata. Il giovane, classe 2005 al momento non è stato inserito nel mercato, ma è uno di quei giocatori che verranno valutati attentamente da mister Abate nel ritiro a Pinzolo.
La situazione
Visto lo scarso impiego e la giovane età del ragazzo, che ha da poco compito ventuno anni, non è da escludere che i granata possano pensare alla partenza di Njie, per permettergli di trovare più spazio. Al momento ci sono diverse squadre che seguono il giovane svedese, anche se non ci sono ancora state trattative con il Torino.
La sua stagione
Nella scorsa stagione Njie non ha trovato molto spazio, giocando complessivamente 18 partite, quasi sempre da subentrato. Vista la concorrenza in attacco il giovane è stato spesso utilizzato a gara in corso, trovando il gol solo nella partita contro il Verona, terminata 3-0 per i granata. Nelle poche occasioni che gli sono state concesse il giovane ha saputo mettersi in luce, soprattutto con la sua velocità, molto utile a gara in corso.
Va tenuto assolutamente perché appena avrà la possibilità di giocare e fare esperienza diventerà molto forte. Se andasse via solo in prestito secco o con riscatto e controriscatto. Può andare via subito Pedersen.
Eh si, un campioncino alla Gineitis…. chissà come mai sono tutti fenomeni incompresi qua🤔