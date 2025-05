Tutto quello che c’è da sapere su Alessio Cacciamani, classe 2007 che ha esordito in Serie A contro l’Inter strappando un record di 25 anni

Nato il 29 giugno 2007 a Jesi, in provincia di Ancona, Alessio Cacciamani ha iniziato la propria carriera calcistica vicino casa, prima nel settore giovanile della Biagio Lazzaro e poi tra Fano e Ancona. È durante il periodo in quest’ultima che gli osservatori del Torino lo hanno scoperto, portandolo in granata nell’agosto del 2023. In pochissimo tempo il talentino ha bruciato le tappe, passando prima dall’Under 17 all’Under 18 e poi compiendo il salto definitivo verso la Primavera, prima dell’esordio assoluto in Serie A contro l’Inter. Una prima volta per certi versi storica, perché il 17enne è diventato il più giovane granata a giocare in Serie A dai tempi di Quagliarella e Mariani, risalenti al 2000.

Le caratteristiche

Di piede destro ed esterno di ruolo, Cacciamani rappresenta il prototipo perfetto del calciatore duttile che piace agli allenatori di oggi, capace di giocare sia in attacco che con compiti più difensivi grazie alle sue caratteristiche principali: tecnica e soprattutto corsa. Non a caso nel corso della sua esperienza in maglia granata ha cambiato più volte posizione in campo, adattandosi alle necessità dei propri tecnici: nonostante prediliga giocare a sinistra, infatti, Vanoli lo ha schierato a destra nella sua prima gara tra i grandi e non ha affatto faticato.

I numeri

È in questa stagione in particolare che il suo rendimento è migliorato a dismisura, come dimostrato dai numeri: in Under 18 ha messo a referto 12 gol e 3 assist in 17 gare, che hanno fatto sì che già a metà stagione venisse promosso in Primavera. E qui non ha per nulla sofferto il salto di categoria, giocando spesso titolare e segnando un gol con anche 3 assist all’attivo.

Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno tra gli scout dell’Italia, e infatti Cacciamani è stato convocato più volte con la Nazionale Under 18. Il futuro è suo, e il Toro vuole certamente tenerselo stretto.