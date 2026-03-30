Il difensore georgiano ormai fuori dal progetto del Torino a fine stagione terminerà il suo capitolo in granata

L’esperienza di Sazonov al Torino è ormai destinata a concludersi senza possibilità di conferma.

Arrivato nel 2023 dalla Dinamo Mosca per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, il difensore georgiano ha collezionato appena 13 presenze con la maglia granata. Dopo essere stato messo fuori rosa, il suo addio appare ormai certo: a giugno, con la scadenza del contratto, potrà lasciare Torino per cercare una nuova squadra che gli permetta di tornare a trovare spazio e continuità in campo, opportunità che nel corso della stagione non ha avuto

Numerosi tentativi per la cessione

Il fatto che Sazonov non rientrasse più nel progetto del Torino era già chiaro sin dall’inizio della stagione, come dimostra la decisione della società di inserirlo sul mercato in entrambe le sessioni di mercato. Dopo il mancato passaggio al Getafe, le speranze di rivederlo in campo nel 2025 si sono progressivamente affievolite; tuttavia, anche nel corso del mercato invernale il club granata non è riuscito a concretizzare la sua cessione. Con l’arrivo del nuovo anno è diventato quindi inevitabile per il difensore attendere la fine della stagione per lasciare Torino e proseguire altrove la propria carriera.

Scomparso dopo un anno di Toro

Nella sua prima stagione al Torino, Sazonov, pur da seconda scelta, ha spesso avuto il compito di sostituire i titolari della difesa, offrendo solidità e profondità al reparto. Tuttavia, con l’obiettivo di accumulare esperienza da titolare, il difensore è stato ceduto in prestito all’ Empoli nel corso della stagione 2024/2025. La sua parentesi in Toscana si è rivelata però estremamente deludente: un infortunio al legamento crociato subito nelle prime settimane di campionato gli ha infatti impedito di scendere in campo anche una sola volta con la squadra empolese.

