Torino che deve sfatare un tabù preoccupante: negli ultimi 5 anni non sono mai arrivati i 3 punti nelle partite prima del derby

Il Torino affronterà il Cagliari di Pisacane domenica sera alle 20.45; quella contro il Cagliari sarà l’ultima trasferta della stagione e sarà anche la penultima giornata di campionato per granata e rossoblù. Il Toro si preparerà poi a vivere la partita più importante dell’anno, il derby della Mole, che vedrà la Juventus di Luciano Spalletti ospite allo stadio Olimpico Grande Torino, per la stracittadina che chiuderà il campionato di entrambe le compagini. C’è un dato però, che in vista della sfida di Cagliari, preoccupa l’ambiente granata.

Il dato choc sul derby

Parlando di derby, per il Toro i numeri sono sempre molto negativi, basti pensare che i granata non vincono una partita contro i bianconeri dall’aprile del 2015. Tuttavia, oltre alle statistiche sulla partita in sé, tutte ormai ben note, c’è un altro dato interessante e al contempo preoccupante: il Torino, negli ultimi 5 anni, non ha mai vinto nessuna delle partite antecedenti alla stracittadina contro la Juventus. Il bilancio parla chiaro, prima del derby nelle ultime 5 annate il Toro ha pareggiato per 6 volte contro le rispettive avversarie e in altrettante occasioni è stato sconfitto. I pareggi diventano addirittura 7 se si aggiunge il 2-2 contro il Pisa del girone d’andata di questo campionato.ù

Toro deluso ancor prima di giocare

Un Toro che quindi è sempre arrivato al derby, negli ultimi 5 anni (dalla stagione 2019/2020), senza mai avere una vera e propria spinta morale positiva dovuta ai risultati maturati nelle sfide precedenti. Sembra che i granata subiscano questo tabù, che è il derby, già nelle partite che precedono la stracittadina. In questo caso, però, il Torino avrà l’occasione di fermare questa triste striscia che dura da 5 anni, trovando 3 punti contro i sardi, per poi catapultarsi in campo ad allenarsi con maggior entusiasmo (che comunque mai dovrebbe mancare in vista di un derby) per la partita contro i bianconeri.