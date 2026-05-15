Il centrocampista del Torino quarto nella speciale classifica: solo Bergvall, Lipani e Merah meglio di lui
Gvidas Gineitis si conferma uno dei maggiori “maratoneti” Under 23 dei cinque principali campionati europei. È quanto emerge da un recente report del CIES Football Observatory, basato sui dati di SkillCorner.
Lo studio non misura semplicemente quanti chilometri percorre un giocatore in termini assoluti, ma analizza quanto corre rispetto alla media dei propri compagni di squadra, prendendo in considerazione i calciatori con almeno 900 minuti disputati in stagione. In sostanza, il report risponde a una domanda precisa: “Quanto lavora questo giocatore più degli altri dieci in campo?”.
Il dato relativo al centrocampista del Torino è particolarmente significativo: con un moltiplicatore di x1.146, il lituano percorre quasi il 15% di chilometri in più rispetto alla media della sua squadra. Numeri che gli valgono il quarto posto assoluto tra gli Under 23 dei top cinque campionati europei.
Gineitis davanti a Sučić e Pavlović
Davanti a lui, in questa speciale classifica, figurano soltanto Lucas Bergvall del Tottenham, Luca Lipani del Sassuolo e Khalis Merah del Lione. Alle sue spalle, invece, nomi già molto conosciuti come Petar Sučić dell’Inter e Aleksandar Pavlović del Bayern Monaco.
Colpisce anche la forte presenza della Serie A nella top 10: ben tre centrocampisti – Lipani, Gineitis e Sučić – trovano spazio nella graduatoria, nonostante il campionato italiano non sia tradizionalmente associato a ritmi particolarmente elevati.
Proprio per questo, i loro dati assumono ancora più valore: si tratta infatti di giocatori capaci di mantenere intensità e volume di corsa nettamente superiori rispetto alla media delle rispettive squadre. Il dato, quindi, non racconta tanto la quantità di corsa in senso assoluto, quanto piuttosto la capacità di questi centrocampisti di garantire un contributo atletico fuori scala rispetto al contesto in cui giocano.
E bravo Gvidas!
Mah!
Giorni e giorni senza leggere i commenti illuminanti di wikinelli…
E’ stato interessante scoprire che, senza Cairo al timone e senza Wikinelli sul sito, saresti e sei ridotto, per giustificare la tua misera esistenza, a discutere con i tordotroll dell’ovile di Venaria.