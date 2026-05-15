Contro il Cagliari D’Aversa avrà l’ultima opportunità di dare minuti ai giovani del vivaio che non hanno ancora messo piede in campo

Il Torino affronterà il Cagliari domenica alle 20.45, in quella che sarà la penultima partita di campionato di questa stagione e l’ultima trasferta per gli uomini di D’Aversa. Tuttavia, è bene sottolineare che il gruppo squadra del Toro è composto sì da uomini, ma anche da ragazzi giovani provenienti dal vivaio granata; ragazzi che quest’anno però non hanno mai avuto chance con la prima squadra, nemmeno nelle ultime gare in cui il discorso salvezza era stato definitivamente archiviato e risolto.

Dar spazio ai giovani

Spesso si fa riferimento a un Toro che ha sempre fatto del proprio settore giovanile una delle armi principali, ma la realtà attuale racconta l’esatto opposto. In questa stagione, che in fin dei conti – dall’arrivo di D’Aversa – si è rivelata molto più tranquilla di quanto ci si aspettava, non c’è stato un giovane della Primavera che sia stato testato neanche per 5’/10′ con i grandi. La domande viene spontanea: “Ma se non si inseriscono i giovani neanche quando non ci sono obiettivi di classifica seri, l’anno in cui si rischierà davvero la retrocessione o in cui ci si giocherà l’Europa, cosa accadrà?”. Quest’anno la Primavera, per quanto abbia vissuto una stagione turbolenta ha vissuto, con Baldini, un buon periodo di forma, eppure mai nessun debutto in prima squadra, solo qualche convocazione sporadica.

Solo più Cagliari

Quella contro il Cagliari sarà l’ultima opportunità per invertire, per quanto possibile, questa rotta; infatti, dopo i sardi, il Toro affronterà il derby, in cui dovrà esserci tutto tranne che turnover, nel tentativo di trovare finalmente una vittoria che manca da 11 anni. Contro la squadra di Pisacane però, D’Aversa potrebbe finalmente dare qualche minuto a qualcuno: Gabellini, dallo scorso anno nel giro della Prima squadra ma che conta solo 9′ in Serie A in un Torino Roma dell’anno scorso, c’è poi Kugyela già convocato in prima squadra, giocatori di estro come Conzato o Bonacina. Senza dimenticare Perciun, più volte utilizzato da Vanoli o Pellini, convocato in questa stagione ma mai in campo.

Ovviamente, nessuno deve regalare nulla a nessuno, ma nel frattempo in panchina da inizio dell’anno siede anche Lapo Siviero, terzo portiere classe 2006 da poco rinnovato, contro il Cagliari potrebbe non essere una follia dargli questa bella chance.