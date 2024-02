Ruggero Ludergnani lo ha prelevato dal Cesena per una cifra intorno ai 90 mila euro: ecco chi è Gabellini, attaccante del Torino Primavera

Tommaso Gabellini è uno degli attaccanti a disposizione di Giuseppe Scurto in Primavera. Nato il 21 ottobre del 2006. Inizia la carriera nel mondo del calcio con le giovanili del Cesena, nella stagione 2022/2023. Con il club bianconero scende in campo in 13 gare nel campionato Under-18, mettendo a segno 2 gol e 3 assist. Le sue prestazioni sono convincenti e il ragazzo riesce ad essere selezionato dalla rappresentativa Lega Pro Under-16, con cui affronterà i pari età della Salernitana.

Gabellini, l’arrivo al Torino

Intanto Ruggero Ludergnani lo osserva e a gennaio lo preleva dal Cesena per una cifra di circa 90 mila euro. Viene aggregato alla squadra Under-18 per la restante parte di stagione e va a segno nella sua prima partita in granata, contro l’Inter. Conclude il campionato con 6 gol e 1 assist in 12 gare nel Toro, ma riesce a essere decisivo anche durante la Viareggio Cup, realizzando una rete contro il Leichhardt Tigers.

Il salto in Primavera

Nella stagione 2023/2024 approda in Primavera, facendosi notare notare sin da subito: 1 gol e 1 assist nella rocambolesca vittoria contro il Genoa, che gli uomini di Scurto hanno sconfitto per 3-4. Col passare dei mesi diventa sempre più importante per gli equilibri della squadra, rendendosi indispensabile in campionato come in Coppa Italia. A proposito di quest’ultima competizione, firma uno dei gol che nella semifinale consentono ai granata di qualificarsi per l’atto finale.