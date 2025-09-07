Siviero, Pellini, Cereser e Luongo sono stati chiamati con le loro selezioni giovanili: ecco i risultati e le prestazioni

Torino che, in Nazionale Italiana, non ha portato nessun giocatore. Ma si può consolare con i giovani granata chiamati dalle loro selezioni giovanili. Siviero è stato convocato dall’Under 20, Pellini in Under 19 e infine Cereser e Luongo in Under 18. Come sono andate le loro partite?

Under 18 al top

L’Under 18 ha giocato contro la Corea del Sud mercoledì e poi sabato contro gli Emirati Arabi. Vittoria per 3-0 nella prima partita e per 1-0 nella seconda. Cereser in porta e Luongo (capitano), hanno giocato titolari la prima, non la seconda. Luongo però è entrato e all’80’ ha deciso la seconda partita con un gol. Ottimo bottino. Prossima partita martedì contro la Croazia.

Under 19 un pareggio e una sconfitta

Under 19 che invece è impegnata in amichevoli in vista delle qualificazioni agli Europei. 0-0 contro la Croazia mercoledì e sconfitta per 3-1 contro la Germania sabato. Pellini è stato in panchina per tutta la prima gara, mentre è subentrato nella seconda. Prossima partita martedì contro la Repubblica Ceca.

Under 20 gran colpo

Bel colpo dell’Under 20 di Carmine Nunziata. Venerdì infatti gli Azzurri hanno battuto 2-1 in trasferta l’Inghilterra. Siviero non ha giocato in porta, infatti davanti a lui ci sono Nunziante e Seghetti. Prossima partita martedì contro la Germania.