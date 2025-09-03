Non solo per la prima squadra, il mercato è terminato anche per le formazioni Primavera: il recap dei movimenti dell’Under20 granata

Un altro calciomercato è terminato: tanti mesi di trattative, notti insonni, operazioni complicate rese reali e soprattutto diversi volti nuovi. Non solo per quanto riguarda la prima squadra del Torino però, perché anche la Primavera di mister Fioratti ha di fatto cambiato pelle. Dopo l’ultima annata piuttosto deludente, che ha visto i torelli non andare oltre la salvezza tranquilla, Ludergnani ha lavorato molto per migliorare la qualità della rosa, dovendo ovviamente fare i conti con i tanti giovani che hanno terminato il loro ciclo nel settore giovanile iniziando la carriera da pro.

I movimenti del Torino Primavera

Al netto dei diversi giocatori rientrati dai prestiti, sono 5 nello specifico gli acquisti effettuati dal responsabile del settore giovanile. In primis c’è il 17enne Barranco, arrivato dal Palermo, che si è messo subito in mostra nelle prime uscite. Tra i più positivi di questo avvio di stagione anche Carvalho, attaccante francese prelevato dal Monaco. Dall’estero, in particolare dagli spagnoli del Real Betis, è arrivato invece Alex Perez, centrale con un passato all’Inter. Innesti importanti sono stati anche Michael Zeppieri, punta presa dal Pescara Primavera, e il portiere Santer. A loro si sono uniti poi vari giocatori promossi da Under17 e Under18, tra cui Bonacina, Luongo, Falasca, Spadoni e non solo.

Per quanto riguarda le uscite, invece, molti giovani hanno lasciato: Mendes è tornato in Portogallo, mentre Acar è andato a giocare in Turchia. Longoni è stato ceduto alla Ternana, Marchioro al Guidonia e Brezzo al Chisola. Tra gli altri big Cacciamani ha rinnovato ed è passato in prestito alla Juve Stabia, raggiunto in Serie B da Dalla Vecchia che giocherà con la Virtus Entella. Stesso discorso per Mullen, ceduto in prestito al Mantova. Non sono stati riscattati invece Jatta, Krzyzanowski, Olsson, Mangiameli e Plaia.