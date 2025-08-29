Atalanta-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Vinta la seconda, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di ottenere il secondo risultato utile consecutivo della stagione. Dopo la vittoria casalinga contro il Napoli i granata saranno ospitati dall’Atalanta, e puntano ovviamente a vincere. Appuntamento a Caravaggio: segui Atalanta-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Atalanta-Torino: la diretta

28′ Colpo di testa di Pellini ma non arriva, il possesso palla diventa della Dea

25′ Nulla di fatto per il corner

24′ Bono cerca nuovamente il tiro ma viene bloccato da Pellini. Calcio d’angolo per l’Atalanta

23′ Calcio di punizione per i granata ma nulla di fatto, Zanchi allontana il pallone

22′ L’Atalanta sta mettendo molto in difficoltà la squadra di Fioratti continuando a pressare, il Torino ha bisogno di reagire

15′ Gol dell’Atalanta: Bono non sbaglia e trova la porta

14′ Ammonito Pellini

14′ Calcio di rigore per la Dea: scivolata di Pellini su Bono

12′ Gol dell’Atalanta: assist di Artesani per Cakolli, che calcia direttamente in porta

8′ Sostituzione forzata per l’Atalanta: fuori Gariani per problemi muscolari, dentro Ruiz

5′ Occasione per i nerazzurri. Cakolli cerca la porta, palla che termina in calcio d’angolo. Primo corner per l’Atalanta

2′ I granata provano a creare la prima vera occasione della partita, ma nulla di fatto. Leandri cerca di mettere il pallone in fallo laterale

1′ L’Atalanta batte il calcio d’inizio e da avvio all’incontro

PRIMO TEMPO

Primavera Atalanta-Torino: il tabellino

Marcatori: pt 12′ Cakolli (A), pt 15′ Bono (A)

Ammoniti: pt 14′ Pellini (T)

Atalanta: Zanchi, Gobbo, Maffessoli, Gariani (pt 8′ Ruiz), Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Artesani, Bono, Leandri. A disp. Anelli, Galafassi, Baldo, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Mungari, Damiano, Michieletto, Aliprandi, Mouisse. All. Bosi

Torino: Siviero, Pellini, Camatta, Desole, Ferraris, Gabellini, Perciun, Kugyela, Gatto, Liema Olinga, Carvalho. A disp. Santer, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kirilov, Komesse, Luongo. All. Fioratti

Arbitro: Vailati

Primavera Atalanta-Torino: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Primavera 1 tra Atalanta e Torino in programma oggi, 29 agosto alle ore 16:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.

Primavera Atalanta-Torino: il prepartita

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Atalanta-Torino. A Caravaggio è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera Atalanta-Torino: le formazioni ufficiali

Atalanta: Zanchi, Gobbo, Maffessoli, Gariani, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Artesani, Bono, Leandri. A disp. Anelli, Galafassi, Baldo, Rinaldi, Parmiggiani, Martinez, Mungari, Damiano, Michieletto, Aliprandi, Mouisse. All. Bosi

Torino: Siviero, Pellini, Camatta, Desole, Ferraris, Gabellini, Perciun, Kugyela, Gatto, Liema Olinga, Carvalho. A disp. Santer, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kirilov, Komesse, Luongo. All. Fioratti