Il Torino di Christian Fioratti verrà ospitato dai neroazzurri di Giovanni Bosi per la terza giornata di campionato

Dopo il grande successo casalingo contro il Napoli per 3-0, il club granata si prepara a volare in Lombardia per la terza giornata di campionato contro l’Atalanta. Fioratti cercherà di contare sui suoi uomini migliori. Calcio d’inizio questo pomeriggio alle 16:00, al Stadio Comunale di Caravaggio.

Come arrivano le due squadre

Per la gara contro i nerazzurri il Torino dovrà fare a meno di Manuel Carrascosa in difesa: il centrale aveva rimediato un’espulsione nella prima giornata di campionato ed era stato fermato per due giornate dal Giudice sportivo. Rientrerà per la prossima gara. Dovrebbero invece esserci regolarmente sia Tommaso Gabellini che Sergiu Perciun, entrambi in questi giorni aggregati per gli allenamenti alla prima squadra.

L’Atalanta ospiterà il Torino con una situazione di classifica quasi uguale a quella del Toro: nona posizione per i granata, settima per i neroazzurri, con soltanto una lunghezza di distacco l’una dall’altra. Reduci da un pareggio contro il Verona per 2-2 e una vittoria in casa della Roma per 0-1, la squadra di Bosi ha già collezionato due risultati consecutivi utili all’inizio del campionato.

La situazione della classifica

Con 3 punti in classifica, il Torino occupa attualmente la settima posizione, con una sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 e una vittoria con il Napoli per 3-0 alle proprie spalle. Contro i partenopei Fioratti è riuscito a invertire il rendimento negativo dell’esordio stagionale con il club viola. Adesso l’obiettivo è persistere, e svolgere una buona stagione. Superiore di due posizioni si trova invece l’Atalanta, settima a quota 4 punti. Il campionato è appena cominciato.