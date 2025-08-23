Torino-Napoli, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Persa la prima, il Torino Primavera torna in campo con l’obiettivo di ottenere i primi punti della stagione. Dopo la sconfitta esterna contro la Fiorentina i granata ospitano il Napoli nepromosso, e puntano ovviamente a vincere. Appuntamento a Orbassano: segui Torino-Fiorentina Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Napoli 3-0: il tabellino

Marcatori: 16′ pt Carvalho (T), 44′ st Kugyela (T), 23′ st Desole (T)

Ammoniti: 38′ pt Perciun (T), 12′ st Galantai (T), 45′ st Torre (N)

Torino: Siviero, Pellini, Camatta (17′ st Barranco), Desole, Ferraris (36′ st Sabone), Gabellini, Perciun (25′ st Luongo), Galantai (17′ st Liema Olinga), Kugyela, Gatto, Carvalho (25′ st Spadoni). A disposizione: Plaia, Politakis, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov. Allenatore: Fioratti.

Napoli: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta (7′ st De Martino), Gambardella (36′ st Torre), Garofalo (7′ st D’Angelo), Nardozi (26′ st Esposito), De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco (36′ st Smeraldi). A disposizione: Pugliese, Palomba, Marotta, Anic, Testa, Melnyk. Allenatore: Rocco.

Primavera, Torino-Napoli: la diretta

45+5′ Finisce qui! Il Torino vince la sua prima partita in campionato, battendo 3-0 il Napoli

45+4′ Vicino al quarto gol il Toro, con un cross intrigante di Luongo su cui per poco non è arrivato Barranco

45′ AMMONITO Torre

45′ Concessi 5 minuti di recupero

44′ Bella serpentina da parte di Esposito, che calcia poi in diagonale non riuscendo però a inquadrare lo specchio

40′ Ritmi molto più blandi adesso, con gli ospiti che stanno gradualmente mollando

36′ Due cambi per il Napoli: entrano Smeraldi e Torre, fuori Prisco e Gambardella

36′ Ancora un cambio per il Torino: dentro Sabone al posto di Ferraris

33′ Piccolo rischio per la squadra di Fioratti, con Siviero che in mezzo a una mischia si perde un pallone, allontanato poi da Desole sulla linea senza troppi problemi

30′ Gli ospiti non mollano e provano a trovare un gol che possa riaprire la partita, ma difende bene ora il Toro

26′ Cambio per il Napoli: dentro Esposito, fuori Nardozi

26′ Il Napoli ha creato di più, il Torino prima è stato salvato più volte da Siviero e poi si è dimostrato molto più cinico: fa 3-0 in 65 minuti

25′ Doppio cambio per il Torino: fuori Perciun e Carvalho, dentro Luongo e Spadoni

23′ Gooooooool del Toro. Ha segnato Desole di testa su calcio d’angolo battuto alla perfezione da Perciun

17′ Cambi per il Torino: fuori Galantai e Camatta, dentro Liema Olinga e Barranco

15′ Sempre Siviero a salvare un Torino entrato male in questo secondo tempo

12′ AMMONITO Galantai

7′ Doppio cambio per il Napoli: dentro De Martino e D’Angelo, fuori Garofalo e Cimmaruta

5′ Continua il duello tra Siviero e gli attaccanti del Napoli: altra grande parata del portiere granata

1′ Inizia la seconda frazione

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo: Torino in vantaggio 2-0

45′ Concessi due minuti di recupero

44′ Una perla da parte dell’ungherese, che con il mancino riesce a far passare il pallone sopra la barriera e sorprendere Ferrante, rimasto fermo

44′ Gooooool del Torino. Rete di Kugyela su punizione

38′ Grandissima doppia risposta di Siviero: prima a Raggioli, poi a Garofalo, che era però in fuorigioco. Il portiere granata tiene in vantaggio i compagni

38′ AMMONITO Perciun

37′ Bella conclusione a giro da parte di Perciun, bloccata in due tempi da Ferrante

35′ La squadra di Fioratti è ora molto più in palla rispetto agli avversari

30′ Tentativo di Cimmaruta da fuori: Siviero vola ed evita il pareggio

29′ Altra occasione in contropiede per i granata, che però non riescono a concretizzare a causa di un controllo sbagliato di Carvalho

25′ Brutto intervento di Cimmaruta su Kugyela, manca il giallo per il numero 4 campano

22′ Ancora una volta Toro pericoloso! Galantai ci prova da fuori ma colpisce il palo

21′ Seconda opportunità per il Torino, questa volta con Ferraris che dal limite calcia alto

16′ Grande imbucata di Perciun per l’attaccante francese, che a tu per tu con Ferrante non sbaglia e mette la palla in rete

16′ Goooool del Torino. Rete di Carvalho

12′ Terza occasione in pochi minuti per gli azzurri: De Chiara, servito bene da un compagno, viene sorpreso da un rimbalzo del pallone e calcia alto da distanza ravvicinata

10′ Grande parata con i piedi di Siviero, che riesce a evitare il vantaggio del Napoli

9′ Bello spunto personale da parte di Perciun, che dentro l’area di rigore mette un crosso che costringe un difensore del Napoli a un intervento in angolo

8′ Fase di studio da parte delle due squadre

4′ Prima occasione per il Napoli, con Nardozi che trovato al limite dell’area calcia alto di mancino

3′ Subito ritmi alti, gara molto fisica

1′ È iniziata Torino-Napoli, primo possesso per gli ospiti

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 11.00

Primavera, Torino-Napoli: il prepartita

Ore 10.00 Manca un’ora al fischio d’inizio di Torino-Napoli. A Orbassano è già tutto pronto, le squadre sono già arrivate e tra diversi minuti scenderanno in campo per il riscaldamento.

Primavera, Torino-Napoli: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Napoli: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Primavera 1 tra Torino e Napoli in programma oggi, 23 agosto alle ore 11:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.