Il Torino di Fioratti ospiterà i partenopei al Valentino Mazzola di Orbassano per la seconda giornata di campionato

Il Torino cercherà di lasciarsi alle spalle il difficile esordio stagionale nel prossimo incontro di campionato contro il Napoli. Fioratti cercherà di contare sui suoi uomini migliori quando sabato, alle 11, i granata ospiteranno i rivali del Napoli allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per l’incontro che sarà valido per la seconda giornata del campionato.

L’esordio del Napoli

Il Napoli dopo aver consolidato il terzo posto in classifica con 58 punti nel campionato Primavera B, ha ottenuto la promozione in Primavera 1. I partenopei sono ritornati nel campionato più prestigioso delle squadre Primavera a seguito di due stagioni trascorse nel campionato inferiore. Il Napoli ha esordito la scorsa settimana contro il Cagliari in una partita molto combattuta che si è risolta solamente nei minuti di recupero. La squadra campana non poteva iniziare la nuova stagione in una maniera migliore, con una vittoria contro gli isolani agguantata al 91′ grazie al gol di Luigi Esposito.

La classifica dopo la prima giornata

Il Napoli da neopromosso dopo la vittoria contro il Cagliari si è ora guadagnato la prima posizione in campionato insieme ad altre sei squadre, e nella prima trasferta stagionale cercherà di riconfermarsi nella parte sinistra della classifica. Il Torino invece all’esordio ha subito la sconfitta più pesante della giornata, e per questo motivo i granata si trovano ora ultimi in classifica a seguito della differenza reti negativa. Fioratti contro i partenopei farà il possibile per motivare i suoi uomini e per cercare di invertire il rendimento negativo mostrato contro la Fiorentina.