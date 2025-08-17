Fiorentina-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Inizia ufficialmente il campionato Primavera 1 2025/2026. Oggi, 17 agosto alle ore 19:00, il Torino fa visita alla Fiorentina nella prima giornata di campionato. Al Viola Park, i granata sono attesi da una sfida complicata.

La formazione toscana, infatti, ha concluso la scorsa stagione con la finale scudetto persa per 3-0 contro l’Inter. La Fiorentina punta a replicare le belle prestazioni dello scorso anno, il Torino vuole vincere già oggi per iniziare il campionato con 3 punti e il sorriso. Il Toro è reduce dal successo nel trofeo Mamma e Papà Cairo, in cui i ragazzi di Fioratti hanno battuto Milan e Atalanta, aggiudicandosi il trofeo del Memorial. Segui la diretta della partita su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI FIORENTINA-TORINO

Fiorentina-Torino, il prepartita

Ore 18:00 Manca un’ora all’inizio della partita. Le squadre si preparano a scendere in campo al Viola Park per il riscaldamento.

Fiorentina-Torino, dove vederla in diretta tv e streaming

La partita di Primavera 1 tra Fiorentina e Torino in programma oggi, 17 agosto alle ore 19:00, sarà visibile gratis in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La sfida sarà trasmessa in streaming (PC, smartphone e tablet) sull’app di Sportitalia.

Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Deli, Braschi, Puzzoli, Kone, Trapani, Balbo Vieira, Mazzeo, Montenegro. A disposizione: Dolfi, Colaciuri, Bonanno, Maiorana, Angiolini, Batignani, Conti, Evangelista, Morazzini, Sturli, Atzeni. Allenatore: Galloppa.

TORINO (4-2-3-1): Siviero; Zaia, Desole, Pellini, Barranco; Sabone, Liema Olinga; Politakis, Perciun, Carvalho; Gabellini. A disposizione: Plaia, Camatta, Carrascosa Moreno, Ferraris, Spadoni, Galantai, Kugyela, Sandrucci, Kirilov, Gatto, Bonacina. Allenatore: Fioratti.

Fiorentina-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle ore 19:00