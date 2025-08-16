Parte il campionato Primavera 1 in questo fine settimana: Torino impegnato in trasferta contro la Fiorentina

Un po’ prima rispetto alla Serie A e in concomitanza con la Coppa Italia: il campionato Primavera 1 è pronto a partire. Una nuova stagione, quella 2025/2026, che si prospetta essere piena di emozioni e divertimento. Dopo la scorsa stagione, piuttosto travagliata, il Torino Primavera ha deciso di continuare a puntare su Christian Fioratti come allenatore. Sarà lui la guida dei ragazzi in questa nuova avventura. Granata che hanno appena vinto il Memorial Mamma e Papà Cairo battendo prima il Milan (6-4 dopo i rigori) e poi l’Atalanta (2-1). Qualcuno ha salutato e qualcuno è arrivato ma la rosa sembra essere assolutamente competitiva. Spiccano le certezze Gabellini, Liema Olinga e Politakis mentre intrigano le novità come Carvalho.

La Fiorentina

La prima giornata non è affatto facile. Appuntamento a domenica 17 agosto alle ore 19:00 al Viola Park per Fiorentina-Torino. Dopo la scorsa stagione, l’allenatore Galloppa è stato confermato. Quella viola era stata una cavalcata fino alla finale scudetto, poi persa per 3-0 contro l’Inter. 11° scudetto per i nerazzurri che partono da favoriti anche quest’anno. Fiorentina rimodernata e pronta per la 64^ edizione di questo torneo. I toscani hanno come obiettivo quello di provare di nuovo a vincere il campionato. Inoltre in questa stagione avranno la possibilità di giocare anche in Youth League. Essendo i 2005 ormai fuori quota, spazio ai 2006 e a tanti altri ancora più giovani nella rosa della Viola.

Le altre partite

Lo scorso anno sono retrocesse in Primavera 2 Empoli, Sampdoria e Udinese. Sono invece 3 le nuove arrivate in Primavera 1: Frosinone, Parma e Napoli. Si parte sabato 16 agosto alle ore 11 con Napoli-Cagliari e Lazio-Genoa. Si prosegue alle 18 con Monza-Inter e Cesena-Bologna, si conclude alle 20 con Juventus-Sassuolo. Domenica 17 agosto ci sono 3 partite: Frosinone-Cremonese alle 11, Lecce-Milan alle 11 e Fiorentina-Torino alle 19. Le ultime 2 partite sono di lunedì: alle 16:30 Parma-Roma e alle 19 Atalanta-Verona. Che lo spettacolo abbia inizio.