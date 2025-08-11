Centro Sportivo Robaldo: oggi in mattinata i primi allenamenti per le squadre che vanno dall’Under 12 all’Under 16

Giornata importante quella di oggi, lunedì 11 agosto 2025, per il settore giovanile del Torino. Questa mattina infatti si sono aperte le porte del Robaldo, per le squadre che vanno dall’Under 12 all’Under 16, che hanno iniziato la loro preparazione all’interno del nuovo centro sportivo. A partire poi dal nuovo anno, entreranno anche l’Under 17, l’Under 18 e la Primavera. Ma prima il centro sportivo deve essere completato definitivamente.