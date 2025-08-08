Primavera, Torino e Atalanta si affronteranno nella finale dell’undicesima edizione del memorial “Mamma e Papà Cairo”

Torino e Atalanta sono pronti per affrontarsi nella finale dell’annuale edizione del Memorial “Mamma e Papà Cairo” in programma alle 21.00 al Moccagatta di Alessandria. L’incontro vedrà di fronte le vincitrici delle semifinali: le due squadre hanno superato rispettivamente le formazioni di Milan e Atalanta ai calci di rigore, guadagnandosi la possibilità di vincere il torneo. Segui la diretta su Toro.it

Primavera, Torino-Atalanta: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-ATALANTA PRIMAVERA

27′ Ancora la Dea, pallone che termina oltre la rete. I neroazzurri a un passo dal 2-2

26′ Incredibile tiro dell’Atalanta! La Dea vicinissima al gol del pareggio ma la palla finisce sul palo

23′ Doppia sostituzione per il Torino: entrano Carrascosa e Sabone, escono Fiore e Ferraris

23′ Doppia sostituzione per l’Atalanta: fuori Belli e Galafassi, dentro Ramaj e Baldo

18′ GOOOOOOOOLLLLL del Torino. Autorete di Bilac

16′ Ancora Cacciamani che tenta nuovamente il tiro! Termina in calcio d’angolo

14′ Grande azione di Cacciamani, fermato dai difensori nerazzurri

11′ Tripla sostituzione per il Torino: entrano Galantai, Gabellini e Da Costa, fuori Liema Olinga, Falasca e Bonacina

10′ Gol dell’Atalanta di Ruiz De Valdivia

10′ Calcio di punizione al limite dell’area a favore dei neroazzurri

5′ La Dea pressa ma il Toro regge bene

2′ Occasionissima Atalanta che prova il tiro. Termina in corner

1′ Comincia il secondo tempo

1′ Sostituzione per il Torino: esce Sandrucci, entra Cacciamani

1′ Doppia sostituzione per l’Atalanta: fuori Mencaraglia e Damiani, dentro Steffanoni e Isoa

SECONDO TEMPO

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo regolamentare. I granata in vantaggio

46′ L’arbitro indica 1 minuto di recupero

41′ La Dea continua a cercare l’occasione ma i granata riprendono il pallone

38′ L’Atalanta prova a ripartire con Cakolli ma viene fermato da Camatta

35′ GOOOOOOOOLLLLL del Torino. Ferraris sigla l’1-0

33′ Calcio di punizione in favore della Dea battuto da Damiani

29′ La partita riprende regolarmente

28′ Gioco fermo: Contatto in area granata, Cakolli a terra per un colpo alla schiena

25′ Altra occasione per i granata! Fanasca prova il tiro ma il pallone termina nelle mani di Anelli

24′ Corner per il Torino: solo maglie nerazzurre al ribalzo

18′ Gara timida da parte della squadra neroazzurra, contrariamente all’aggressività mostrata dai granata finora

12′ Calcio d’angolo per la Dea: parata facile per Plaia

9′ Occasione Atalanta! Poi arriva la ripartenza granata con Bonacina, che non trova Falasca

7′ Arriva la prima conclusione da parte del Torino dalla fascia sinistra!

6′ Partita molto equilibrata, le squadre si studiano

1′ Inizia la partita, primo possesso dei neroazzurri

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 21

Primavera, Torino-Atalanta: il tabellino

Marcatori: pt 36′ Ferraris (T), st 55′ Ruiz De Valdivia (A), st 63′ Bilac (ar, T)

Ammoniti:

Torino (4-2-3-1): Plaia; Gatto, Pellini, Fiore, Camatta; Liema Olinga (st 11′ Galantai), Ferraris (st 68′ Sabon); Sandrucci (st 1′ Cacciamani), Kugyela, Bonacina; Falasca. A disp. Santer, Siviero, Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Cacciamani, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Galantai, Da Costa Melo, Kirilov, Sabone, Carvalho, Luongo. All. Fioratti.

Atalanta: Anelli; Belli, Aliprandi, Ruiz De Valdivia, Parmiggiani, Bilac, Galafassi, Mencaraglia (st 1′ Steffanoni), Cakolli, Mungari, Damiani (st 1′ Isoa). A disp. Zanchi, Zaffalon, Steffanoni, Ramaj, Percassi, Mouisse, Leandri, Isoa, Gobbo, Gariani, Camara, Bono, Baldo. All. Bosi.

Primavera, Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 20.00 Torino e Atalanta sono arrivati al Moccagatta di Alessandria. A un’ora dal calcio d’inizio i giocatori stanno effettuando il riscaldamento sul terreno di gioco prima di rientrare negli spogliatoi per poi dare inizio alla finale del torneo. Presente anche Urbano Cairo con la sua famiglia, come da tradizione: sarà poi il presidente a premiare la squadra vincitrice. Il Torino ha vinto il Memorial nelle ultime due edizioni, nel 2023 e nel 2024.

Primavera, Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

L’undicesima finale del torneo sarà visibile su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su Sportitalia-com. La diretta web sarà disponibile qui su Toro.it.

Primavera, Torino-Atalanta: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Plaia; Gatto, Pellini, Fiore, Camatta; Liema Olinga, Ferraris; Sandrucci, Kugyela, Bonacina; Falasca. A disp. Santer, Siviero, Carrascosa, Desole, Politakis, Gabellini, Cacciamani, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Galantai, Da Costa Melo, Kirilov, Sabone, Carvalho, Luongo. All. Fioratti.

Atalanta: Anelli; Belli (st 68′ Ramaj), Aliprandi, Ruiz De Valdivia, Parmiggiani, Bilac, Galafassi (st 68′ Baldo), Mencaraglia, Cakolli, Mungari, Damiani. A disp. Zanchi, Zaffalon, Steffanoni, Ramaj, Percassi, Mouisse, Leandri, Isoa, Gobbo, Gariani, Camara, Bono, Baldo. All. Bosi.