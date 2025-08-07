I bergamaschi raggiungono la finale del torneo dopo aver superato i nerazzurri ai rigori nella prima semifinale del torneo

La prima semifinale tra Atalanta e Inter si è prolungata oltre i 90′ è ha visto il trionfo dei bergamaschi ai calci di rigore. L’Atalanta è riuscita a imporsi con il risultato di 8-7, dopo l’errore dal dischetto di Sorino, Belli sfrutta l’occasione e realizza il gol che vale la finale. La squadra di Bosi dovrà ora attendere l’esito della seconda semifinale tra Torino e Milan in programma alle 21.00 per scoprire quale sarà la seconda finalista del Torneo.