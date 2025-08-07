Primavera, Torino e Milan si affronteranno nella seconda semifinale del torneo “Mamma e Papà Cairo”: formazioni e prepartita in diretta

Il Torino e il Milan Primavera sono pronti per affrontarsi nella seconda semifinale del torneo “Mamma e Papà Cairo”. Oggi, 7 agosto alle 21:00, i giovani granata affronteranno i rossoneri per tentare di raggiungere un posto nella finale del torneo contro l’Atalanta. Segui in diretta Torino-Milan Primavera su Toro.it

Torino-Milan Primavera: il prepartita

Ore 20.00 Manca un’ora all’incontro tra Torino e Milan in programma allo stadio Moccagatta di Alessandria. I giocatori delle due squadre sono ormai arrivati presso il campo di gioco per svolgere gli ultimi accertamenti prima di entrare in campo e dare avvio alla semifinale del torneo.

Torino-Milan Primavera: le formazioni ufficiali

IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

Torino-Milan Primavera: dove vederla in tv e streaming

La seconda semifinale dell’undicesima edizione del torneo nato in memoria dei genitori di Urbano Cairo sarà visibile su sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. Segui la cronaca in diretta su Torino.it

Torino-Milan Primavera: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21.00