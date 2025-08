Il Robaldo è pronto per accogliere le prime formazioni granata. La data, secondo le parole di Cairo, dovrebbe essere l’11 agosto

Un’attesa interminabile o quasi. Il Robaldo è pronto ad aprire le porte alle prime squadre granata. Le conferme erano arrivate nelle scorse settimane prima da Ruggero Ludergnani e poi dal presidente Urbano Cairo. Dopo la vittoria dei campionati Under 17 e 18, il responsabile del settore giovanile aveva dichiarato che i giovani talenti del Toro avrebbero varcato i cancelli del Robaldo a scaglioni.

Il prossimo 11 agosto, il giorno in cui, in base alle parole di Cairo, sarà consegnato il progetto al Torino, le categorie fino all’Under 16 potranno allenarsi al Robaldo. Le restanti formazioni dovranno attendere fino a gennaio.

Il 4 maggio e l’inaugurazione mancata

Il 4 maggio è una data fondamentale per la storia del Torino. Tra gli eventi in programma 3 mesi fa c’era l’inaugurazione del Robaldo. L’attesa è stata vana, dato che i cancelli dell’impianto sono rimasti chiusi. Le voci del taglio del nastro al centro sportivo erano state confermate anche dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Ad oggi, la data cerchiata in rosso sul calendario granata è l’11 agosto. La certezza non c’è, la speranza resiste. La realtà dice che, anche in caso di inaugurazione in estate, il Robaldo non è pronto. Una parte della struttura, infatti, è ancora in costruzione.

Cosa manca al Robaldo

Il Robaldo sarà il prossimo centro sportivo del Torino. La struttura è composta da 4 campi in erba sintetica, di cui 3 con dimensioni regolamentari. Il Robaldo permetterà ai tifosi di assistere comodamente alle sfide in programma nella struttura.

La prima tribuna si affaccia sul campo 1 e ospita fino a 500 persone, mentre la seconda ha una capienza fino a 250 tifosi. Nella struttura resta da completare ancora la sezione che dovrebbe ospitare gli uffici, le palestre e le infermerie del Robaldo.