Terminato il calciomercato estivo, varie redazioni sportive hanno valutato le mosse del Torino: il voto di Cairo
Tre mesi intensi, folli, ricchi di momenti ricchi di adrenalina e di altri in cui si è stati un po’ fermi. Ma tre mesi sicuramente interessanti. Il calciomercato estivo è finito, e porta dietro con sé tutti i cambiamenti che il Torino ha effettuato nella sessione. 8 nuovi arrivi, 5 cessioni, diversi giocatori partiti in prestito: la squadra che ha ora a disposizione Baroni è veramente molto differente rispetto a quella messa a disposizione di Vanoli la scorsa stagione, ed è dura dire quale qualitativamente sia migliore. A giudicare dunque l’operato di Vagnati e Cairo in questa finestra di trasferimenti ci abbiamo pensato noi ma anche i principali quotidiani e siti sportivi del panorama italiano: ecco dunque i voti al mercato del Torino.
I giudizi di giornali e siti
Cairo l’ha fatto ancora. Sono 3 le sufficienze assegnate al calciomercato condotto dal Toro, e una di queste ovviamente arriva da La Gazzetta dello Sport, giornale di proprietà del presidente granata. La rosea ha assegnato un 7 per la terza sessione di fila, commentando con: “Simeone permette un’alternanza preziosa in attacco, Asllani in cerca di riscatto ha completato il centrocampo, Ismajli e Nkounkou permettono le rotazioni necessarie in difesa”. Lo stesso voto di Inter, Juventus e Milan, ma la differenza è tanta. Una sufficienza anche da parte di Tuttosport, che ha assegnato un 6, mentre il Corriere dello Sport ha dato 5,5. Stesso voto anche da parte di La Stampa, con l’altro voto positivo importante dato da Calciomercato.com, che ha giudicato da 6,5 il calciomercato granata: “In mezzo sono arrivati giocatori di gamba e di qualità, in attacco nuove risorse e nuove soluzioni. In difesa non è arrivato un difensore di livello, ma l’asticella si è alzata”.
I voti
- Toro.it – 5,5
- La Gazzetta dello Sport – 7
- Tuttosport – 6
- Corriere dello Sport – 5,5
- La Stampa – 5,5
- Calciomercato.com – 6,5
