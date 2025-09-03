Nella notte tra martedì e mercoledì uno striscione di contestazione per Urbano Cairo ha fatto il giro della città

Ancora una volta a Torino è andata in scena una contestazione. Una contestazione però silenziosa, dove a parlare è stato un semplice striscione che ha fatto il giro della città. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, un paio di tifosi granata si sono organizzati per far circolare per le vie del centro storico uno striscione con su scritto “Storia Torino: 2005-2025, zero strutture, zero trofei, 1 derby vinto su 32, 130 mln di debito. Urbano Cairo vattene!“. Questo è stato esposto in più punti della città: dalla Mole a Piazza San Carlo e al Filadelfia, passando per il Municipio, Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto. Anche se di dimensioni molto piccole, questo rappresenta l’ennesimo episodio di una contestazione nei confronti del presidente nell’ultimo periodo.