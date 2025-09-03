Nella notte tra martedì e mercoledì uno striscione di contestazione per Urbano Cairo ha fatto il giro della città
Ancora una volta a Torino è andata in scena una contestazione. Una contestazione però silenziosa, dove a parlare è stato un semplice striscione che ha fatto il giro della città. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, un paio di tifosi granata si sono organizzati per far circolare per le vie del centro storico uno striscione con su scritto “Storia Torino: 2005-2025, zero strutture, zero trofei, 1 derby vinto su 32, 130 mln di debito. Urbano Cairo vattene!“. Questo è stato esposto in più punti della città: dalla Mole a Piazza San Carlo e al Filadelfia, passando per il Municipio, Piazza Castello e Piazza Carlo Alberto. Anche se di dimensioni molto piccole, questo rappresenta l’ennesimo episodio di una contestazione nei confronti del presidente nell’ultimo periodo.
Che poi, zero trofei pazienza. Zero strutture è un pò più grave. Io avrei scritto Zero amore e Zero passione.
Zero amore e Zero passione
E’ questo il punto!!
Non è vero tra l’altro che non sono stati vinti trofei: 1 Eusebio Cup e la Coppa Pizzul. Non comprendo davvero queste lamentele!
😂😂😂 che branco di sciroppati,🫣🫣 diversamente insoddisfatti
Stadio vuoto, dovrebbe essere il prossimo step, realisticamente, nn accadrà..
Cairo VATTENE
Purtroppo temo che tu abbia ragione, ci sono circa 20000 persone alle quali le cose stanno bene così.
non è vero. ci sono 20000 persone a cui le cose non vanno cmq bene , ma che non ritengono lo stadio vuoto la soluzione. giusto o sbagliato che sia…
E fin che ci saranno quei 20.000 coxxioni le cose continueranno a non cambiare
No cazz hai fatto 🫣….ti potrebbero stalkerare 😱🤫🤣
finchè ci saranno quelli come te a definire gli altri tifosi che non la pensano come te : cogli.oni non chiedetevi poi chi e cosa stia dividendo il tifo…. pensa che loro possono pensare che il cog.lione sei tu a non adnare allo stadio a protestare ma a farlo solo… Leggi il resto »
I casi sono 2 o i commercialisti gli dicono vendi prima di fallire o qualcuno lo fa spaventare
Credo anch’io siano le uniche soluzioni!!
Ho paura che l’unica soluzione affinché se ne vada siano i soldi, fino a quando non farà l’affare della vita, non riusciremo a schiodarlo.É dimostrato che le contestazioni, dopo anni ormai, gli facciano un baffo mentre , riguardo al fatto di farlo spaventare se, come penso io , é intrallazzato… Leggi il resto »