Il laterale francese si unirà oggi al gruppo: primo impatto con staff e compagni dopo i giorni frenetici del trasferimento

Arriva la prima giornata in granata per Niels Nkounkou: il nuovo acquisto del Torino questo pomeriggio vivrà il suo primo vero giorno al Filadelfia. Dopo la breve pausa concessa alla squadra da Marco Baroni, il gruppo si ritroverà per riprendere gli allenamenti e, tra i volti nuovi, ci sarà anche quello del laterale francese. Per Nkounkou sarà il primo contatto diretto con lo staff tecnico e con i compagni, fatta eccezione per i nazionali, al momento impegnati con le rispettive selezioni.

Il terzino aveva già avuto un assaggio dell’ambiente granata: domenica, poche ore dopo il suo arrivo in Italia, era infatti presente sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino per assistere dal vivo al match contro la Fiorentina. Il giorno successivo ha svolto le consuete visite mediche e firmato il contratto che lo lega ufficialmente al club, per poi rientrare momentaneamente in Germania e sbrigare le ultime pratiche legate al suo trasferimento dall’Eintracht.

L’inizio dell’avventura granata

Ora, finalmente, il francese può iniziare la sua nuova avventura. Nkounkou arriva al Toro con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un’annata complessa in Bundesliga, in cui non è riuscito a trovare la continuità che sperava (solo 4 titolarità in appena 12 presenze complessive). Laterale mancino capace di ricoprire più ruoli, dalle caratteristiche offensive spiccate, rappresenta una pedina preziosa per Baroni, che conta su di lui per dare nuove soluzioni lungo la fascia sinistra.

L’obiettivo di Nkounkou è rilanciarsi

La società granata crede molto nel suo potenziale e il giocatore, da parte sua, ha mostrato grande entusiasmo per questa nuova sfida. Il primo allenamento al Fila segna così l’inizio di un percorso che Nkounkou spera possa restituirgli fiducia e minuti, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel progetto del Torino.





