Dalla Scozia al Cile: il club granata manda in giro per il mondo ben undici convocati per gli impegni internazionali

Saranno settimane particolarmente intense per il Torino, che vedrà ben undici dei suoi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Una vera e propria diaspora granata, che riguarda soprattutto il reparto difensivo, destinato a svuotarsi quasi del tutto durante la sosta. Tra i convocati spiccano Ché Adams con la Scozia e Kristjan Asllani con l’Albania, due pedine centrali anche nello scacchiere di Baroni.

A centrocampo non mancheranno assenze importanti come quelle di Ivan Ilic, chiamato dalla Serbia, ed Emirhan Ilkhan, protagonista con l’Under 21 della Turchia. Saul Coco, invece, difenderà i colori della Guinea Equatoriale, Adam Masina vestirà la maglia del Marocco, mentre Marcus Pedersen e Sergiu Perciun saranno impegnati rispettivamente con Norvegia e Moldavia. A completare il quadro ci sono Guillermo Maripan, pronto a rispondere alla chiamata del Cile, Gvidas Gineitis con la Lituania e Franco Israel, convocato dall’Uruguay.

Torino, il calendario

Giovedì 4 settembre

18:00 Gibilterra-Albania ( Asllani )

) 18:00 Sao Tome e Principe-Guinea Equatoriale ( Coco )

) 18:00 Lituania-Malta ( Gineitis )

) 18:00 Norvegia-Finlandia (Pedersen)

Venerdì 5 settembre

20:45 Danimarca-Scozia ( Adams )

) 20:45 Moldavia-Israele ( Perciun )

) 21:00 Marocco-Niger ( Masina )

) 01:30* Uruguay-Perù ( Israel )

* nella notte italiana tra giovedì e venerdì

) * nella notte italiana tra giovedì e venerdì 02:30* Brasile-Cile (Maripan)

* nella notte italiana tra giovedì e venerdì

Sabato 6 settembre

15:00 Lettonia-Serbia (Ilic)

Domenica 7 settembre

18:00 Lituania-Olanda (Gineitis)

Lunedì 8 settembre

15:00 Guinea Equatoriale-Tunisia ( Coco )

) 15:00 Zambia-Marocco ( Masina )

) 20:45 Bielorussia-Scozia (Adams)

Martedì 9 settembre

19:00 Turchia U21-Croazia U21 ( Ilkhan )

) 20:45 Albania-Lettonia ( Asllani )

) 20:45 Serbia-Inghilterra ( Ilic )

) 20:45 Norvegia-Moldavia (Pedersen, Perciun)

Mercoledì 10 settembre

01:30* Cile-Uruguay (Israel, Maripan)

* nella notte italiana tra martedì e mercoledì