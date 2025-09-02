Due difensori in partenza per le nazionali africane: Baroni potrebbe ritrovarsi con gli uomini contati in retroguardia

Il Torino guarda già con attenzione ai prossimi mesi, perché la stagione rischia di presentare una variabile non da poco: la Coppa d’Africa. La competizione, in programma a fine dicembre, potrebbe infatti incidere pesantemente sulla rosa granata, soprattutto nel reparto arretrato.

Se venissero confermate le convocazioni, Saul Coco e Adam Masina risponderebbero alle chiamate rispettivamente della Guinea Equatoriale e del Marocco. Uno scenario che lascerebbe Baroni con appena due centrali su quattro a disposizione: Ismajli e Maripan.

Coco-Masina, un’assenza pesante

Un’assenza doppia che peserebbe non solo in termini numerici, ma anche sul piano delle rotazioni e delle scelte tattiche. Coco e Masina rappresentano infatti due pedine che hanno trovato spazio e continuità nel progetto del Toro. Perdere entrambi nello stesso periodo, e per diverse settimane, significherebbe affrontare il calendario in condizioni di evidente emergenza.

La società granata è consapevole di questa possibile criticità e potrebbe dover correre ai ripari, valutando rinforzi nella sessione di mercato invernale. Non si tratta soltanto di sostituire due interpreti difensivi, ma di preservare l’equilibrio di un reparto che, nelle idee di Baroni, deve garantire solidità e affidabilità.

Una situazione da monitorare

Molto dipenderà ovviamente dalle convocazioni ufficiali e dai risultati delle rispettive nazionali nelle fasi iniziali del torneo, ma la prospettiva è chiara: il Torino rischia di ritrovarsi con la coperta corta proprio nel momento più delicato della stagione. Una situazione da tenere sott’occhio attentamente, perché la Coppa d’Africa, quest’anno, potrebbe trasformarsi in un fattore determinante per il club granata.