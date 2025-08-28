Adam Masina unico rappresentante del club granata nella lista del Marocco per le qualificazioni ai Mondiali

Il Marocco ha diramato la lista dei 27 convocati dal ct Walid Regragui per le gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Niger e Zambia, in programma il 5 e l’8 settembre. Tra i protagonisti scelti c’è anche il difensore del Torino, Adam Masina, unico rappresentante granata che volerà in nazionale marocchina: per lui un nuovo attestato di fiducia e l’occasione di confermarsi un giocatore di qualità anche in chiave internazionale. Assente invece Zakaria Aboukhlal, uno dei nuovi acquisti del Torino.