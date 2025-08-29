L’esordio amaro in Serie A contro l’Inter ha reso evidente quanto sia mancato il cileno a guidare il reparto difensivo granata

Non poteva andare peggio l’esordio del Torino in Serie A. Contro l’Inter i granata sono parsi fuori luogo, senza idee e in piena balia degli avversari.

Ai granata è mancato un leader in campo, un giocatore carismatico in grado di suonare la carica ai suoi per cercare di riprendere il controllo della partita, o quanto meno tentare di evitare un passivo così pesante. Maripan sarebbe stato perfetto per questo compito, il cileno nel corso della passata stagione con il passaggio alla difesa a 4 si è affermato come un dei migliori della rosa, e come principale riferimento difensivo dei granata.

Neanche un giallo in 90′

Dopo aver subito 5 gol dagli avversari, i tifosi granata si aspettavano una reazione dalla propria squadra, che però non è arrivata. Il Torino che da sempre è noto per la sua cattiveria agonistica e la voglia di combattere su ogni pallone è ormai l’ombra di un ricordo. I granata con appena 6 falli commessi hanno mostrato la poca intensità in campo e la difficoltà di combattere su ogni pallone giocato. Un giocatore come Maripan in campo avrebbe rinvigorito i giocatori granata e avrebbe fatto sentire la sua presenza ai giocatori dell’Inter, che con troppa facilità hanno dominato tutto il corso dei 90′.

Masina preferito a Maripan

Nonostante Maripan sia tornato in condizione e sembra essere pronto per tornare a giocare, Marco Baroni a preferito schierare Masina a fianco di Coco per proteggere la difesa. Il tecnico ha dichiarato che è stata una scelta tattica: “Ho preferito un centrale sinistro per giocare oggi ma all’inizio lui ha sempre giocato, con il Modena mi era piaciuto insieme a Coco”. In una partita giocata con troppa superficialità la tattica è passata in secondo piano, e per questo motivo, a seguito della prestazione contro l’Inter, il Torino ha reso evidente quanto alla squadra serva ritrovare Maripan in difesa.