Diramata la lista del ct per i prossimi impegni internazionali: nessun giocatore granata presente tra i convocati

Riprendono le sfide degli Azzurri verso il Mondiale. Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha ufficializzato la lista dei convocati per i prossimi impegni di qualificazione al Mondiale. Nessun giocatore del Torino sarà presente in azzurro: l’unico profilo potenzialmente convocabile, Cesare Casadei, non è stato inserito nell’elenco. Una scelta che non sorprende, considerando anche l’avvio complicato della squadra granata in campionato.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).