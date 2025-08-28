Toro.it

All’esordio casalingo di campionato tra granata e viola sono disponibili i biglietti a 10 euro per gli U14

Esordio casalingo per il club granata in programma per domenica 31 agosto alle ore 18:30, data della seconda giornata di campionato che vedrà il Torino affrontare la Fiorentina, dopo il ko all’esordio contro l’Inter. I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro per la Curva Maratona. Nei Distinti è prevista una tariffa speciale di 10 euro per i minori di 14 anni, a fronte dell’acquisto di un biglietto a prezzo intero.

A general view of stadio Olimpico Grande Torino is seen prior to the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
28-08-2025

2 Commenti
