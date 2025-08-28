Il club granata ci aveva pensato, ma i viola hanno deciso di puntare sul proprio talento: il giovane esterno non partirà

Il Torino dovrà rinunciare al sogno di arrivare a Niccolò Fortini. La Fiorentina, infatti, ha deciso di trattenere l’esterno e puntare sulla sua crescita all’interno della rosa. A chiarire la scelta è stato Stefano Pioli, che ha spiegato come il giovane abbia superato le difficoltà iniziali e ora sia pronto a ritagliarsi spazio:

“Fortini è arrivato che doveva ancora smaltire un infortunio e non ha potuto sfruttare le prime due settimane di lavoro. Adesso però sta bene. Credo che possa rimanere con noi per crescere: ha buone qualità tecniche, gamba, velocità. Inoltre può giocare sia a destra che a sinistra”.