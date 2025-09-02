Il reparto offensivo granata continua a trovare difficoltà nel rendersi pericoloso per le difese avversarie

Il Torino contro la Fiorentina ha assistito al ritorno in campo di Maripan e con lui ha ritrovato anche la solidità difensiva che era mancata nella sfida contro l’Inter.

La porta involata ha permesso ai granata di conquistare il primo punto della stagione, tuttavia la squadra dovrà cercare di fare maggiore affidamento sul reparto offensivo per tentare di puntare oltre al pareggio. In due giornate di campionato, la squadra di Baroni non ha ancora trovato il primo gol stagionale. Questo dato risulta significativo dal momento che i granata nel corso del calciomercato hanno rinforzato proprio il reparto offensivo della squadra con l’arrivo di Simeone, Nginge e Aboukhlal.

Tanti attaccanti ma ancora niente gol

Contro l’Inter il Torino è parso totalmente in balia degli avversari, tuttavia nonostante l’importanza dell’avversario, ai granata è mancata quella cattiveria agonistica che avrebbe permesso alla squadra di mettere in difficoltà la porta di Sommer. Nell’ultima apparizione contro la Fiorentina invece, i granata sono tornati a essere competitivi sul campo, tuttavia anche contro i viola il Torino non è riuscito a trovare la prima rete stagionale. Baroni all’interno della propria rosa vanta un discreto numero di attaccanti, tuttavia nessuno di loro è ancora riuscito a timbrare il cartellino. Ngonge e Simeone hanno iniziato il campionato con volontà e voglia di mettersi in mostra, tuttavia non aver trovato la rete ancora una volta in campionato potrebbe portare Baroni a valutare possibili alternative.

Adams vicino al gol

Adams dopo aver preso parte a partita in corso alla sfida contro la Fiorentina, ha tentato di rendersi protagonista andando a cercare il primo gol dell’incontro nell’occasione avuta sul cross di Biraghi. Lo scozzese nonostante abbia mancato il pallone per questione di centimetri, rimane uno dei giocatori granata a essersi avvicinati di più al gol, e per questo Baroni potrebbe valutare di dargli maggiore spazio nelle prossime uscite. L’emergenza dell’attacco rimane uno dei principali problemi del Torino, che al momento insieme a Lecce e Genoa è l’unica squadra a non aver trovato ancora la rete in questa nuova edizione del campionato di Serie A.