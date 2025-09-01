Guillermo Maripan è tornato a giocare dall’inizio nella difesa del Torino e si è vista la differenza rispetto a prima

Contro la Fiorentina il Torino non è riuscito a segnare e a portare a casa i 3 punti. Uno 0-0 che lascia perplessi soprattutto perché in 2 partite sono stati fatti 0 gol in Serie A. Ma perlomeno, rispetto alla disfatta di San Siro, l’atteggiamento è stato giusto e la squadra ci ha provato in un clima di contestazione pesante. In questo contesto, Guillermo Maripan è tornato a giocare titolare al centro della difesa del Torino. Baroni aveva preferito, sia contro il Modena che contro l’Inter, un mancino come Masina al fianco di Coco. Ma contro la Fiorentina Maripan è tornato alla grande e ha dimostrato di essere un leader in difesa.

Leader in difesa

Ottima partita la sua, efficace e puntuale. Il numero 13 cileno ha urlato, si è sbracciato, ha guidato l’intero reparto. La giusta cattiveria che serve e che mancava in questo Torino. La differenza rispetto a prima si è vista. Difficile adesso fare a meno di lui. A parte il complicato inizio di stagione scorso, Maripan ha poi dimostrato di essere molto affidabile e concreto. Baroni aveva spiegato la doppia esclusione come una scelta tecnica, ma anche la vicenda extra campo può aver condizionato il giocatore. Ma il giocatore è troppo importante in questo momento in un reparto così: deve giocare.

Anche Coco ne beneficia

Anche Coco, che tra amichevoli estive e inizio stagione era stato da mani nei capelli, ne ha tratto beneficio. Sollecitato e supportato dal compagno con cui era titolare già con Vanoli, ha fatto una bella partita. Ismajli è ancora infortunato e senza di lui i titolari sono Maripan e Coco. Masina può giocarsi qualche chance essendo mancino, ma non può giocare al posto di Maripan con Coco vicino. Nessuno può giocare al posto di Maripan. Maripan e poi uno al suo fianco degli altri due (che poi saranno 3). Baroni dopo la partita contro la Viola ha detto di non avere dubbi sulla sua prestazione.