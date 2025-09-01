Il difensore francese è pronto per svolgere le visite mediche che precederanno la firma con il club granata

Nell’ultimo giorno di calciomercato il Torino è ora vicino a poter ufficializzare l’arrivo di Niels Nkounkou all’interno della rosa di Baroni.

Il giocatore è arrivato al Centro di Medicina dello Sport alle 9:30, e sta ora svolgendo le visite mediche che precederanno la firma con il suo nuovo club. Una volta conclusi gli ultimi accertamenti medici Nkounkou si recherà al Filadelfia per conoscere il quartier generale del Torino e incontrare i suoi nuovi compagni. Il francese arriverà a far parte della rosa granata con la formula del prestito con la clausola del diritto di riscatto da poter esercitare a fine stagione.