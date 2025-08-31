Il presidente del Torino ha commentato la sfida con la Fiorentina, la contestazione e il mercato
Lasciando lo stadio, il presidente Cairo ha analizzato la sfida contro la Fiorentina: “Una buona gara, contro una squadra importante come la Fiorentina. Abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni in cui potevi sperare di fare qualcosa in più. Però la squadra l’ho vista bene, ha reagito bene”. Poi sull’Inter: “A Milano ci siamo fatti quasi quattro gol da soli, a una squadra come l’Inter che i gol li sa fare, regalare tanti gol così è troppo. Sono partite che a volte vanno così, devi prenderlo come uno stimolo per ripartire”.
“Mercato? Non commento”
Non ha invece commentato il mercato: “Non parlo di mercato, domani si saprà tutto.Il clima allo stadio? Caldo. Si riuscirà a far pace, quello che conta sono i risultati, quando ci sono i risultati tutto cambia. Non c’è un punto di non ritorno”.
Ancora sulla Fiorentina: “Abbiamo fatto una bella partita, avremo la Roma fra due settimane e vedremo. Non facciamo voli pindarici, è stato un buon pareggio. Avremo altre quattro partite non banali, ma vedere la squadra così ti da positività”. Nel frattempo sono passati 20 anni dall’inizio della presidenza: “Vent’anni di presidenza non conta nulla, non è che uno festeggia i vent’anni, cosa c’è da festeggiare? E’ un periodo lungo…Se la squadra è competitiva? Lo dirà il campo”.
