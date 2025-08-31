Toro.it

Clima teso in Curva Maratona durante Torino-Fiorentina: sono stati esposti striscioni contro Cairo, società e squadra

Clima pesante in Torino-Fiorentina. La Curva Maratona, al 15′ del primo tempo, ha tirato fuori tanti piccoli striscioni. Nel mirino Cairo, società e squadra. Questo il contenuto degli striscioni: “B******o vendi”, “Società di m****”, “Basta umiliazioni”, “Squadra senza c******i”. Intanto continuano i cori dal primo minuto e non si fermano. Contestazione continua.

Urbano Cairo
ultimo aggiornamento: 31-08-2025

Notificami
8 Commenti
Tonio1973
1 ora fa

Contestazioni dovute e sentite
I pernacchiotti da divano che scrivono qui dovrebbero vergognarsi e tacere.
Ma se ne guarderanno bene dal farlo.

valter1
1 ora fa
Reply to  Tonio1973

Scusa, o scusi se preferisci, sei all’Olimpico?

Berggreen
54 minuti fa
Reply to  valter1

Ciao Valter, questo personaggio salvato dall’ anonimato non può uscire di casa per ovvie ragioni.

Last edited 51 minuti fa by Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Tonio1973

Bravo,sei ritornato te stesso: il vecchio decrepito GD. Continua su questa linea. Vedi che il tuo cervello è in fumo? Troppo complicato recitare due parti schi fo so servo del padrone. Sparisci per sempre viscido escremento di v a c c a.🤮. Fatti i n c u l a r… Leggi il resto »

Last edited 58 minuti fa by Berggreen
James 75
27 minuti fa
Reply to  Tonio1973

Aborto mancato JUVENTINO DI MERXA perché tu dove caxxo sei GD o PODDO o ULTIMAGIOIA76 O MARURIZO ROSSI.. TOROFOREVER99.. PENNINA.. PESTALOZZI.. ELEONORA COGLIOXE, SOCIOPATICO PEDOFILO PSICOPATICO DI STO GRAN CAXXO SEI DA ARRESTARE E BUTTARE LA CHIAVE SFIGAXO SENZA VITA MA SOPRATTUTTO DISCRETAMENTE RETEGUI E CAIRO ANDERSEN

James 75
27 minuti fa
Reply to  Tonio1973

Hi Hitler

dadde
1 ora fa

Ma c’è allo stadio il ratto di fogna???

Andrea63
10 minuti fa
Reply to  dadde

Si c’è quel porxo!!

