Clima teso in Curva Maratona durante Torino-Fiorentina: sono stati esposti striscioni contro Cairo, società e squadra

Clima pesante in Torino-Fiorentina. La Curva Maratona, al 15′ del primo tempo, ha tirato fuori tanti piccoli striscioni. Nel mirino Cairo, società e squadra. Questo il contenuto degli striscioni: “B******o vendi”, “Società di m****”, “Basta umiliazioni”, “Squadra senza c******i”. Intanto continuano i cori dal primo minuto e non si fermano. Contestazione continua.