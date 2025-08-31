Così il direttore tecnico del Torino ha parlato prima della sfida alla Fiorentina, prima di campionato in casa dopo il 5-0 do San Siro

A Sky, il dt Vagnati – contestato dal pubblico proprio durante l’intervista – ha parlato del mercato e di Asllani. Sull’ex Inter: “Avevamo bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Asllani, ci mancavano e le cercavamo”. Sul mercato invece ha detto: “Stiamo cercando di fare una cosa per noi importante, occupare la casella di terzino sinistro è una priorità”.

Sul momento della squadra e sugli obiettivi: “Vogliamo dimenticare quanto successo a San Siro, non deve più accadere ma guardiamo avanti e prendiamoci subito una rivincita. Dobbiamo migliorare la classifica dello scorso anno e sono convinto di aver fatto una squadra che ha valore. Ma va dimostrato con i fatti e non solo a parole, però col mister possiamo fare un ottimo percorso”.