Così il direttore tecnico del Torino ha parlato prima della sfida alla Fiorentina, prima di campionato in casa dopo il 5-0 do San Siro

A Sky, il dt Vagnati – contestato dal pubblico proprio durante l’intervista – ha parlato del mercato e di Asllani. Sull’ex Inter: “Avevamo bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Asllani, ci mancavano e le cercavamo”. Sul mercato invece ha detto: “Stiamo cercando di fare una cosa per noi importante, occupare la casella di terzino sinistro è una priorità”.

Sul momento della squadra e sugli obiettivi: “Vogliamo dimenticare quanto successo a San Siro, non deve più accadere ma guardiamo avanti e prendiamoci subito una rivincita. Dobbiamo migliorare la classifica dello scorso anno e sono convinto di aver fatto una squadra che ha valore. Ma va dimostrato con i fatti e non solo a parole, però col mister possiamo fare un ottimo percorso”.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Venezia FC.
ultimo aggiornamento: 31-08-2025

14 Commenti
R2D2
R2D2
1 ora fa

Invece uno al posto di Coco non era da prendere a luglio??? Testa di mazzo che non sei altro. Torna alla Spal..

CeraunavoltailToro
CeraunavoltailToro
1 ora fa

Anche tua m.a.d.r.e. era convinta di aver fatto un ottimo f.i.g.l.i.o.

Toro1976
Toro1976
1 ora fa

Vongolaro fidati, cambia pusher perché ormai straparli come TDC

