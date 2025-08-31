Toro.it

Poco prima dell’inizio di Torino-Fiorentina, allo Stadio Olimpico Grande Torino, sono partiti cori contro Davide Vagnati

Clima da subito pesante allo Stadio Olimpico Grande Torino prima di Torino-Fiorentina. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Davide Vagnati è sceso in campo per un intervista prepartita. Pioggia di fischi per lui da parte dei tifosi presenti allo stadio. Poi sono partiti i cori contro di lui ma la musica di sottofondo si è alzata. Poco dopo, le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
davidone5
davidone5
2 ore fa

Vongolaro di erda.

dadde
dadde
2 ore fa

Cosa serve contestare così da 1 anno a questa parte??? Risultati zero fatevi un esame di coscienza. State fuori ca…

mas63simo
mas63simo
2 ore fa

Grandissimo connuto !!!🤘🤘🤘🤘

