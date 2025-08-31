Poco prima dell’inizio di Torino-Fiorentina, allo Stadio Olimpico Grande Torino, sono partiti cori contro Davide Vagnati

Clima da subito pesante allo Stadio Olimpico Grande Torino prima di Torino-Fiorentina. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Davide Vagnati è sceso in campo per un intervista prepartita. Pioggia di fischi per lui da parte dei tifosi presenti allo stadio. Poi sono partiti i cori contro di lui ma la musica di sottofondo si è alzata. Poco dopo, le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento.