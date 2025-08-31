Il cileno dovrà cercare di contenere le cavalcate offensive dell’Italiano, che lo scorso anno si è distinto tra i migliori del suo ruolo

Il Torino dovrà vedersela con una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre combattuto per le posizioni più alte della classifica. Merito di questi risultati va anche a Kean, l’attaccante di riferimento che nel corso della stagione 2024/2025 ha guidato la squadra con i suoi 19 gol realizzati. L’italiano è quindi il principale pericolo offensivo per la porta del Torino, e per questo Baroni potrebbe valutare di schierare Maripan in mezzo alla difesa per cercare di contenere l’attaccante della nazionale.

Si rinnova il duello

All’Olimpico Grande Torino rivedremo quindi il duello che nel corso degli ultimi incontri tra le due squadre ha spesso animato e deciso la partita. Nell’ultimo incontro giocato a Torino, era stato proprio Kean a sbloccare le marcature e a segnare il gol che ha deciso la partita al termine dei 90 minuti. Maripan in quell’occasione aveva infatti mancato la marcatura sull’italiano, che dopo aver superato il cileno è riuscito a trovare la rete decisiva dell’incontro.

Maripan ritorna all’Olimpico Grande Torino

Oltre al duello tra Kean e Maripan, all’Olimpico Grande Torino, i tifosi granata potranno tornare a vedere il cileno al comando della difesa. Contro l’Inter la difesa di Baroni si è rivelata troppo fragile, e per questo il nuovo tecnico valuterà di puntare sul cileno per cercare di dare maggiore sicurezza in difesa e in fase di impostazione.